انت الان تتابع مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 11100 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 12:52 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 20.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 11100.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 207 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات وفرة، وسليمان الحبيب، وأسمنت اليمامة، والمواساة، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الآمار، وسلامة، وتكافل الراجحي، والعبداللطيف، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.36% و3.90%. فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبن داود، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، وسليمان الحبيب، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 371.89 نقطة ليقفل عند مستوى 24631.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 47.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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