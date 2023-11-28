الصحة العالمية تحذّر من أن أعداد الوفيات جراء الأمراض في غزة قد يتجاوز عدد ضحايا القصف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 1:03 مساءً

صرّحت متحدّثة باسم منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بأن عدد سكان غزة الذين يهددهم الموت جراء الأمراض قد يفوق عدد ضحايا القصف ما لم يتم دعم النظام الصحي في القطاع ليعود إلى نَسَقه المعتاد بسرعة. ووصفت المتحدثةُ الانهيارَ الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة، بأنه "مأساة"، وعبّرت عن قلقها إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية بعض طواقمه. وكانت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس قد مدّدت ليومين إضافيين؛ حيث من المتوقّع أن يتم الإفراج عن المزيد من الرهائن المحتجزين لدى الحركة الإسلامية، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى في سجونها.

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