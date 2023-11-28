تراند اليوم : عريس يرتكب مجزرة في حفل زفافه ويقتل عروسه وحماته ثم ينتحر.. لسبب غريب!- فيديو وصور

صحيفة الخليج 365: أطلق عريس النار على عروسه وأسرتها ثم انتحر، وذلك أثناء حفل الزفاف في تايلاند، ما أسفر عن مقتل العروس ووالدتها وشقيقتها ومقتل أحد المعازيم بالإضافة إلى العريس.

وحسب وسائل إعلام لاحظ الضيوف خلال حفل الزفاف أن العريس البالغ من العمر 29 عاما، وهو جندي سابق، بدا غاضبا بعد خلاف مع عروسه البالغة من العمر 44 عاما، فخرج العريس من المكان إلى سيارته وعاد وهو يحمل مسدس ثم أطلق النار. حسب الديلي ميل.

وأسفر الحادث عن مقتل العروس ووالدتها وشقيقتها، ومقتل أحد المعازيم وإصابة آخر ، ثم انتحر العريس.