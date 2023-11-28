تراند اليوم : شاهد.. ماسك يعلق متأثرا على هجوم حماس خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي: لا سبيل سوى سحق من قتل المدنيين بإسرائيل!

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وهو يتحدث متأثرا عن هجوم حماس المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر .

وأعرب ماسك عن تضامنه مع تل أبيب، خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس الإثنين ورأى د أن هناك 3 خيارات للتعامل مع الحرب في غزة، أولاً "القضاء على أولئك الذين أصروا على استهداف المدنيين لأنه لا مجال لتغيير طريقة تفكيرهم"، وثانياً "تغيير التعليم ومناهج التربية في غزة لكي لا يتاح المجال إلى خلق أجيال متطرفة"، حسب اعتقاده.

و الطريقة الثالثة، برأيه فتكمن "في تنمية القطاع الساحلي الفلسطيني"، القابع تحت الحصار الإسرائيلي منذ 2007، كما أعرب عن نيته المساعدة في إعادة بناء غزة بعد الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر ونصف.

وشدد ماسك على أن يوم السابع من أكتوبر كان صعباً للغاية، في إشارة إلى هجوم حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة الشهر الماضي.. وأكد أن زيارته إلى المناطق الإسرائيلية التي شهدت هذا الهجوم كانت مؤثرة جداً، قائلا:" كان من الصعب جداً أن أشاهد الأماكن التي قتل فيها الناس".