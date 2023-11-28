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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات لقطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الاثنين، توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مثمنين الوقفة غير المستغربة لنجدتهم وتقديم العون الإنساني العاجل لهم الذي خفف الكثير من معاناتهم.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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