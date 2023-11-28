شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 80 % من مرضى الانفلونزا في العناية المركزة لم يتلقوا اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن 80% من المنومين في العناية المركزة بسبب الانفلونزا الموسمية منذ بداية الموسم لم يأخذوا اللقاح.

وأعرب ئالعبدالعالي عن أسفه لهذه النسبة العالية من عدم تلقي اللقاح، داعيًا الجميع إلى أخذه للوقاية من شدة المرض، خاصة الفئات المعرضة للمخاطر عند الإصابة، مثل كبار السن ومرضى المناعة والأمراض المزمنة.

أهمية تلقي اللقاح

من جانبها، أكدت وزارة الصحة أن لقاح الانفلونزا الموسمية آمن وفعال، ويساهم في تقليل خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 60%، كما يقلل من شدة المرض وإمكانية دخول المستشفى.

وشددت على ضرورة تلقي اللقاح كل عام، خاصة مع بدء موسم الانفلونزا، والذي يمتد من شهر أكتوبر إلى شهر مارس.

ودعت الجميع إلى استشارة الطبيب قبل تلقي اللقاح، خاصة إذا كان لديهم أي حساسية تجاه الأدوية أو مكونات اللقاح.

نصائح للوقاية من الانفلونزا

وقدمت الوزارة نصائح للوقاية من الانفلونزا منها: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، خاصة بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات أو قبل تناول الطعام. تجنب ملامسة الأنف أو الفم باليدين. البقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض. تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس. التخلص من المناديل المستخدمة بشكل صحيح. التهوية الجيدة للمنزل.

وأشارت الى ان لقاح الإنفلونزا هو لقاح آمن وفعال يساعد على الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا. يتوفر لقاح الإنفلونزا على شكل حقنة أو رذاذ للأنف.

ونصحت بتلقي لقاح الإنفلونزا كل عام، خاصة مع بدء موسم الإنفلونزا، والذي يمتد من شهر أكتوبر إلى شهر مارس.