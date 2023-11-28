السعوديون يترقبون اليوم إعلان الفائز باستضافة إكسبو 2030

تتجه اليوم أنظار السعودية والعالم نحو العاصمة الفرنسية باريس؛ ترقبًا للإعلان عن الدولة الفائزة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

حيث ستجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، وذلك للتصويت على اختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.

ومن ثم ستقوم الدول الأعضاء في الجمعية بالتصويت على اختيار واحد من ثلاثة ملفات، وهي المملكة العربية السعودية (الرياض) خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر 2030 و31 مارس 2031، وكوريا الجنوبية (بوسان) خلال الفترة ما بين 1 مايو و31 أكتوبر 2030، وإيطاليا (روما) خلال الفترة ما بين 1 مايو و31 أكتوبر 2030.

وبحسب ما ذكره المكتب الدولي للمعارض في بيان له، سيقوم كل من المرشحين بتقديم عرض ختامي لمشروع الاستضافة، وبعد ذلك سيقوم أعضاء الجمعية المؤهلون والحاضرون بالتصويت عبر الاقتراع السري الإلكتروني، وتملك كل دولة صوتاً واحداً فقط.

كما تنص قوانين المكتب على أنه في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين للاستضافة، فإن المرشح الذي يحصل على ثلثي الأصوات يتم اختياره مباشرة، وفي هذه الحالة وبوجود 3 مرشحين، فإنه في حال عدم حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات، يتم استبعاد المرشح الذي حصل على المركز الثالث، ومن ثم يدخل المرشحان الآخَران جولة ثانية، ويتم اختيار الفائز فيها بأغلبية بسيطة.