حيث ستجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، وذلك للتصويت على اختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.
ومن ثم ستقوم الدول الأعضاء في الجمعية بالتصويت على اختيار واحد من ثلاثة ملفات، وهي المملكة العربية السعودية (الرياض) خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر 2030 و31 مارس 2031، وكوريا الجنوبية (بوسان) خلال الفترة ما بين 1 مايو و31 أكتوبر 2030، وإيطاليا (روما) خلال الفترة ما بين 1 مايو و31 أكتوبر 2030.
وبحسب ما ذكره المكتب الدولي للمعارض في بيان له، سيقوم كل من المرشحين بتقديم عرض ختامي لمشروع الاستضافة، وبعد ذلك سيقوم أعضاء الجمعية المؤهلون والحاضرون بالتصويت عبر الاقتراع السري الإلكتروني، وتملك كل دولة صوتاً واحداً فقط.
كما تنص قوانين المكتب على أنه في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين للاستضافة، فإن المرشح الذي يحصل على ثلثي الأصوات يتم اختياره مباشرة، وفي هذه الحالة وبوجود 3 مرشحين، فإنه في حال عدم حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات، يتم استبعاد المرشح الذي حصل على المركز الثالث، ومن ثم يدخل المرشحان الآخَران جولة ثانية، ويتم اختيار الفائز فيها بأغلبية بسيطة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديون يترقبون اليوم إعلان الفائز باستضافة إكسبو 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.