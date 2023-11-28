شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على ضعف جهاز المناعة..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتقد الكثير من الأشخاص أن جهاز المناعة يعمل بشكل جيد لديهم ولكنهم في الحقيقة قد يعانون من بعض الخلل أو الضعف.

وتعد المناعة هي الجهاز الدفاعي الأول الذي يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض والمشكلات الصحية المختلفة، لذا من المهم معرفة درجة قوته الحقيقية.

وتكتمل أهمية معرفة درجة قوة جهاز المناعة في التمكن من علاج أي ضعف بشكل مبكر قبل حدوث الإصابة بأي فيروس أو مرض.

ووفقا لما جاء في موقع pennmedicine نعرض لكم العلامات التحذيرية التى تكشف ضعف جهاز المناعة.

آ مستوى التوتر مرتفع للغاية



ليس من قبيل الصدفة أنك تميل إلى المرض بعد مشروع كبير في العمل أو بعد موقف عاطفي في المنزل.

ذلك لأن التوتر يقلل من عدد الخلايا الليمفاوية في الجسم، وخلايا الدم البيضاء التي تساعد على مكافحة العدوى وكلما انخفض مستوى الخلايا الليمفاوية لديك، زاد تعرضك لخطر الإصابة بفيروسات مثل نزلات البرد.

مصاب دائما بالبرد

من الطبيعي تمامًا أن يعطس البالغون ويستنشقون خلال نزلات البرد مرتين أو ثلاث مرات كل عام ويعود معظم الناس إلى حالتهم الطبيعية خلال سبعة إلى عشرة أيام.

خلال تلك الفترة، يستغرق جهاز المناعة من ثلاثة إلى أربعة أيام لتطوير الأجسام المضادة ومحاربة الجراثيم المزعجة ولكن إذا كنت تصاب بنزلات البرد باستمرارآ أو تعاني من نزلة برد لا تأخذ مجراها الطبيعي فهذه علامة واضحة على ضعف المناعة.

مشاكل البطن الكثيرةآ

إذا كنت تعاني من الإسهال المتكرر أو الغازات أو الإمساك، فقد يكون ذلك علامة علىآ ضعف جهاز المناعة .

تظهر الأبحاث أن ما يقرب من 70 بالمائة من جهاز المناعة لديك يقع في الجهاز الهضمي والبكتيريا المفيدة والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش هناك تدافع عن أمعائك من العدوى وتدعم جهاز المناعة.

الكميات المنخفضة من بكتيريا الأمعاء المفيدة، هذه يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بالفيروسات والالتهابات المزمنة وحتى اضطرابات المناعة الذاتية.

جروحك بطيئة في الشفاء



تدخل بشرتك في وضع التحكم في الضرر بعد تعرضك لحرق أو جرح أو خدش و يعمل جسمك على حماية الجرح عن طريق إرسال الدم الغني بالمغذيات إلى منطقة الإصابة للمساعدة في تجديد الجلد الجديد.

تعتمد عملية الشفاء هذه على الخلايا المناعية السليمة ولكن إذا كان جهازك المناعي بطيئًا، فلن يتمكن جلدك من التجدد وتظل جروحك باقية وتواجه صعوبة في الشفاء.

آ التهابات متكررة

إذا بدا أنك تعاني من عدوى متكررة، فقد تكون رسالة من جهاز المناعة وتشير الأكاديمية الأمريكية لحساسية الربو والمناعة إلى أن علامات نقص المناعة المحتملة لدى البالغين تشمل:

الإصابة بأكثر من أربع التهابات في الأذن خلال العام الواحد

- الإصابة بالالتهاب الرئوي مرتين خلال فترة سنة واحدة

المعاناة من التهاب الجيوب الأنفية المزمن أو أكثر من ثلاث نوبات من التهاب الجيوب الأنفية البكتيري في السنة

الحاجة إلى أكثر من دورتين من المضادات الحيوية في السنة



تشعر بالتعب طوال الوقت

إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم وما زلت تعاني من الإرهاق، فمن المفيد أن تفكر فيما إذا كان جهاز المناعة يحاول إخبارك بشيء ما.

عندما يعاني جهازك المناعي، فإن مستوى الطاقة لديك ينخفض ذلك لأن جسمك يحاول الحفاظ على الطاقة لتغذية جهازك المناعي حتى يتمكن من محاربة الجراثيم.