شكرا لقرائتكم خبر عن سرّمفاجئ يكشفه أحمد فهمي عن سبب طلاقه من هناالزاهد بعدرفضها لماطلبه منها.. التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مازال خبر طلاق الفنانة هنا الزاهد من زوجها الفنان أحمد فهمي يخيم على الوسط الفني، حيث تسائل الجميع عن سبب انفصالهم الحقيقي.

وكشفت مصادر ان السبب الخفي وراء الطلاق هو وجود خلافات عائلية ، وحاول الطرفان حل المشكلة الا ان ذلك باء بالفشل.

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فيما تم تداول أنباء عن وجود أزمة بين هنا الزاهد وحماتها والدة أحمد ، بسبب رغبة هنا الزاهد في تأجيل الإنجاب، الأمر الذي لم يتحمله أحمد فهمي فقرر الانفصال.

وقالت هنا الزاهد في تصريحات سابقة حول قصة الحمل، أنها تشعر بأنها ليست على قدر المسؤلية حاليا كي تصبح أماً، وأنها تؤجل الفكرة لوقت آخر .

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كما أنه منذ فترة وقع خلاف بين هنا الزاهد و كريم فهمي شقيق أحمد ، وزوجته دانيا ، و قاما الثلاثي بإلغاء متابعة بعضهما ، على موقع أنستجرام.