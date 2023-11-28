شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: سنحول كل الوعود إلى حقيقة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إنه تم العمل على الكثير من المبادرات، مضيفا: “وسنكرس جهودنا من أجل التعاون الدولي ونرحب بكم في الرياض”.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع “اكسبو”، قائلا: “سنحول كل الوعود التي تحدثنا بها إلى حقيقة، وأوجه الشكر الجزيل لـ 130 دولة وثقوا بملف الرياض وأيدوه لاستضافة إكسبو”.

فيما تتجه الأنظار اليوم نحو العاصمة الفرنسية باريس، لإعلان اسم المدينة الفائزة بتنظيم معرض “إكسبو 2030″، إذ لا يكاد يفصل المكتب العالمي للمعارض سوى ساعات قليلة، لإظهار النتيجة من بين المدن الثلاث المتنافسة هي: الرياض، وروما، وبوسان.