شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يعتمد القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء – من حيث المبدأ- على القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وأن تحل محل النظام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني (الاسترشادي) الذي تنتهي الفترة الاسترشادية له بنهاية عام (2023م.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما تناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الدولية خلال الأيام الماضية، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز التضامن مع الأشقاء والتعاون مع الأصدقاء، والإسهام في كل مجهود يخدم العدل والسلام، ويحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.