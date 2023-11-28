انت الان تتابع إسرائيل تفتح النار على فلسطينيين في شمال غزة لمنعهم من العودة إلى منازلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 2:51 مساءً

أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة، اليوم "الثلاثاء"، أحدهم جراحه خطيرة. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيّي النصر والشيخ رضوان؛ ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج؛ حيث وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة. وبيّنت أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تفتح النار على فلسطينيين في شمال غزة لمنعهم من العودة إلى منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.