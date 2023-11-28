"فيصل بن فرحان" يبحث مع نظيره الكيني تطورات الأوضاع في قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 2:52 مساءً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية كينيا موساليا مودافادي، وذلك في البيت السعودي المقام على هامش أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس. وشهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وتطرق الوزيران إلى الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكلٍ مستدام بما يضمن حماية المدنيين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين. وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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