انت الان تتابع "هليفي": الجيش الإسرائيلي والمخابرات فشلا في 7 أكتوبر لكن علينا التركيز في القتال الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 3:49 مساءً

أقرّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "هرتسي هليفي"، اليوم "الثلاثاء"، بأن الجيش والاستخبارات فشلا في حماية إسرائيل من عملية السابع من أكتوبر "تشرين الأول"، التي نفذتها حركة "حماس" في غلاف قطاع غزة. وقال "هليفي": "في الأيام القليلة الماضية، كان هناك حديث عن سلوك الجيش الإسرائيلي ومديرية المخابرات العسكرية قبل أحداث 7 أكتوبر، وبالنظر إلى النتائج الوخيمة، فإن الاهتمام بذلك أمر مفهوم. سوف نقوم بالردّ على هذا. سوف نستمع بعناية إلى كل واحد من مرؤوسينا ونعلم ما فكروا فيه وما قالوا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: "لقد فشل جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك مديرية المخابرات العسكرية، في 7 أكتوبر. ستكون هناك تحقيقات حاسمة وعميقة، لكن يجب علينا الآن التركيز على القتال". وجاءت تصريحات "هليفي" في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بتلقّي الجيش معلومات استخباراتية عن الحادث قبل وقوعه، وتم تجاهلها من قبل كبار الضباط بالجيش.

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