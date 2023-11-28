تراند اليوم : وسط ترقب بفوز المملكة بتنظيمه .. تعرف على أبرز المعلومات عن المعرض العالمي إكسبو 2030 والهدف منه والميزانية التي خصصتها الرياض

صحيفة الخليج 365: يستعد المكتب العالمي للمعارض، لإعلان اسم المدينة الفائزة بتنظيم المعرض العالمي إكسبو لعام 2030، وذلك من بين ثلاث مدن متنافسة هي الرياض وروما وبوزان (كوريا الجنوبية).

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أعلن بتاريخ 29 أكتوبر 2021، تقدم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل".

ما هو معرض إكسبو

وإكسبو 2030 هو معرض عالمي سيقام في عام 2030. وقد قدمت روسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وأوكرانيا والمملكة طلبات لاستضافة هذا الحدث، وفي وقت لاحق انسحبت روسيا

كما تم استبعاد اوكرانيا من المنافسة.

الهدف من المعرض

ويعد معرض "إكسبو" حدثا عالميا مكرسا لإيجاد حلول للتحديات الأساسية التي تواجه البشرية، ويكون هذا الحدث العالمي الكبير الذي تنظمه وتسهله الحكومات ويجمع بين البلدان والمنظمات الدولية (المشاركين الرسميين)، لا مثيل له في قدرته على جمع ملايين الزوار.

ملف الرياض لاستضافة المعرض

وقال عدد من المسؤولين السعوديين الذين يتواجدون في باريس خلال الأسابيع الأخيرة للإشراف على حملة ملف الرياض لاستضافة المعرض، أنها تعتزم من خلال استضافة "إكسبو الرياض الدولي 2030" العمل من أجل تعزيز قدرة دول العالم على تغيير مسار الكوكب نحو مستقبل أفضل من خلال تحويل الحدث الدولي إلى منصَّة توفر فرصاً للتعاون وتبادل المعرفة. حسب "الشرق الأوسط".

الميزانية

وخصّصت الرياض ميزانية قدرها 7.2 مليار دولار لتنظيم المعرض، ضمن المخطط الرئيسي لـ رؤية السعودية 2030.

ويستهدف ملف الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" ثلاثة محاور هي: "غد أفضل" و"العمل المناخي" و"الازدهار للجميع"، لتشكّل معاً إطاراً مترابطاً لمعالجة التحديات الدولية المشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والاجتماعية والتكنولوجية.

الجدير بالذكر قال الأمين العام للمكتب الدّولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس في وقت سابق: "من خلال الموضوع الرئيسي للرياض (إكسبو 2030 - حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل)، فإن السعودية تدعو العالم ليس فقط لمناقشة وتبادل الفرص والتحديات التي تواجه العالم، بل أيضاً إلى استشراف المستقبل من خلال التخطيط له بفاعلية".