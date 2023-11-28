تراند اليوم : "نجد شامت لبو تركي وأخذها شيخنا"..شاهد: العرضة السعودية من أمام مقر اجتماع "إكسبو" في باريس

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو أظهر عدد من السعوديين يؤدون العرضة أمام مقر اجتماع "إكسبو" في ضاحية إيه سي مولينيه في باريس بفرنسا، لاختيار المدينة الفائزة بتنظيم المعرض العالمي لعام 2030.

وخلال الفيديو ردد المشاركون أبيات من قصيدة الشاعر الراحل البارز فهد بن دحيم: "نجد شامت لبو تركي وأخذها شيخنا.. وأخمرت عشاقها عقب لطم خشومها.. لا بكت نجد العذية تهل دموعنا..بالهنادي قاصرين شوارب قومها".

ومن المقرر أن يعلن المكتب العالمي للمعارض على موقعه بمنصة إكس، اسم المدينة الفائزة بتنظيم المعرض العالمي لعام 2030، وذلك من بين ثلاث مدن متنافسة هي الرياض وروما وبوزان (كوريا الجنوبية).