شكرا لقرائتكم زيارة الرئيس البرازيلي للسعودية تتوج علاقات عمرها 55 عامًا بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعكس زيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والوفد المرافق له، إلى المملكة، اليوم، تقدير رئيس جمهورية البرازيل لمكانة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ودوره القيادي على المستويين الإقليمي والدولي في دعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تأتي الزيارة امتداداً لحرص رئيس البرازيل على تعزيز التواصل مع الأمير محمد بن سلمان، حيث التقى فخامته بسمو ولي العهد على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

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العلاقات السعودية البرازيلية

وترتبط المملكة وجمهورية البرازيل الاتحادية بعلاقات تاريخية امتدت لأكثر من 55 عاماً، وتأتي زيارة الرئيس البرازيلي للمملكة في إطار حرص بلاده على تنسيق المواقف والرؤى مع المملكة، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030.

الزيارة الثانية

ولا تعد هذه الزيارة الأولى للرئيس البرازيلي إلى المملكة، فقد سبق للرئيس البرازيلي زيارة المملكة في عام 2009 خلال فترة رئاسته السابقة لبلاده وكانت هذه أول زيارة لرئيس برازيلي إلى السعودية.

التعاون في إطار G20

تشترك المملكة والبرازيل في عضوية مجموعة دول العشرين، ويعمل البلدان على تنسيق الجهود لتحقيق الأولويات المشتركة لدول المجموعة، كما أن البرازيل عضو في مجموعة “بريكس”، التي تلقت المملكة دعوة للانضمام إليها وأكدت على حرصها على تطوير التعاون المستقبلي معها من خلال الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تمتلكها دول المجموعة والمملكة وبما يحقق المصالح المشتركة.

وتعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين، هنأ سمو ولي العهد -حفظه الله- رئيس البرازيل على تسلم بلاده رئاسة مجموعة العشرين لعام 2024.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وتولي البرازيل أهمية قصوى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة حيث شاركت بوفد رفيع المستوى في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في العام 2019، كما شارك ممثلو أكثر من 40 شركة برازيلية في ملتقى الاستثمار السعودي – البرازيلي الذي عُقد في المملكة العام الماضي (2022).

وفي إطار سعي البلدين لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، فقد حرصا على تعزيز شراكتهما الاستثمارية في القطاع الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، وتجلى ذلك في استثمار شركة (سالك) السعودية في شركة “بي آر إف” البرازيلية.

وقف العدوان على غزة

أيضا يتوافق موقفا المملكة والبرازيل من التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة من حيث المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار واستهداف المدنيين العزّل، وضرورة رفع الحصار عن القطاع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإيقاف سياسة التهجير القسري واحترام القانون الدولي الإنساني.