شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. إعلان الدولة الفائزة بتنظيم إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعلن بعد قليل عن الدولة الفائزة بتنظيم المعرض الدولي إكسبو 2030، في المُلتقى الختامي لاستضافة معرض إكسبو 2030 المٌقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وتعد معارض إكسبو التي تقام كل خمس سنوات، ثالث أكبر حدث في العالم، بعد كأس العالم والألعاب الأولمبية، حيث تستقطب ملايين الزوار.

وأصبحت معارض إكسبو، إحدى أهم الفعاليات العالمية، وتتسابق على استضافتها الدول.

إكسبو 2030

بلغ عدد الدول الداعمة والمؤيدة لطلب الرياض استضافة إكسبو 2030 إلى 90 دولة من أصل 170 دولة عضو في المكتب الدولي للمعارض، مما يقرب السعودية من الفوز باستضافة المعرض مع منافسة ضعيفة محتملة من مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وقدمت السعودية في 29 اكتوبر 2021، طلبها استضافة المعرض وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في خطابه ، أن هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للسعودية، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم المحفل العالمي.

وتقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن مدينة الرياض ويرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد، الملف السعودي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.