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رسميًا.. فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030

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اليوم الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، عن فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وعمّت الفرحة بين وفد المملكة في حفل الإعلان عن الاستضافة، إذ أبدى الأعضاء سعادة كبيرة بعد إعلان فوز المملكة.

بلغ عدد الدول الداعمة والمؤيدة لطلب الرياض استضافة إكسبو 2030 قبل انطلاق التصويت، إلى 90 دولة من أصل 170 دولة عضو في المكتب الدولي للمعارض، مما يقرب من الفوز باستضافة المعرض مع منافسة ضعيفة محتملة من مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وقدمت السعودية في 29 اكتوبر 2021، طلبها استضافة المعرض وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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