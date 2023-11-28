شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، عن فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وعمّت الفرحة بين وفد المملكة في حفل الإعلان عن الاستضافة، إذ أبدى الأعضاء سعادة كبيرة بعد إعلان فوز المملكة.

بلغ عدد الدول الداعمة والمؤيدة لطلب الرياض استضافة إكسبو 2030 قبل انطلاق التصويت، إلى 90 دولة من أصل 170 دولة عضو في المكتب الدولي للمعارض، مما يقرب السعودية من الفوز باستضافة المعرض مع منافسة ضعيفة محتملة من مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وقدمت السعودية في 29 اكتوبر 2021، طلبها استضافة المعرض وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.