شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: أشكر 130 دولة دعمت ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 173 للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يتم من خلاله التصويت لتحديد الدولة الفائزة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وألقى سمو وزير الخارجية كلمة المملكة تقدم في بدايتها بالشكر والتقدير إلى 130 دولة التي أعلنت دعمها لملف المملكة، مشيداً بجميع الملفات التي تم عرضها اليوم من قبل الدول المنافسة.

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إكسبو 2030 في الرياض

أكد سموه التزام المملكة الثابت بالتعاون مع جميع الدول لإقامة معرض "يبنيه العالم من أجل العالم"، كما أعلن سموه عن تقديم المملكة حزمة تسهيلات واسعة النطاق تبلغ قيمتها 348 مليون دولار لمجموعة من 100 دولة مؤهلة.

وأشار سموه إلى أن عام 2030 يأتي عند منعطف حرج عند تقاطع ثلاثة معالم حاسمة: معرض إكسبو 2030، وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030، قائلاً ": تعمل المملكة على تسريع التقدم على الجبهات الثلاثة وبينما نعمل بجد لتنمية اقتصادنا وتحويله فإننا نؤمن بأن تقدم المملكة والتنمية الإقليمية وصحة الاقتصاد العالمي سوف يتقدم بخطى ثابتة".

وفي ختام كلمة المملكة قال سموه:"نشعر بالفخر بالجهود والإنجازات التي حققتها المملكة حتى الآن وسنواصل تكريس جهودنا للتعاون والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي ونأمل أن نحصل على شرف الترحيب بالعالم في معرض الرياض بعد 7 سنوات".

ضم وفد المملكة، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد الرشيد.