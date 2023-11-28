شكرا لمتابعة خبر عن العرضة السعودية من أمام مقر اجتماع “إكسبو” في باريس..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر عدد من السعوديين برفقة عدد من الأجانب يؤدون العرضة السعودية من أمام مقر اجتماع “إكسبو” بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويترقب سكان الرياض، وروما، وبوسان الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة للمكتب الدّولي للمعارض لتنظيم “إكسبو 2030″، المعرض الأكبر على مستوى العالم، وسط توقعات بتصدر المملكة قائمة المنافسين.

ومن المقرر أن تتم إتاحة الفرصة لوفود الدول الثلاثة، السعودية والإيطالية والكورية، أن تعرض، للمرة الأخيرة، أمام الجمعية العامة، مشروعها والفائدة المرجوة منها، ليتسنى بعد ذلك اختيار الجهة الفائزة من خلال اقتراع إلكتروني للدول الأعضاء.