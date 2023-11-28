شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل وزير الخارجية لحظة إعلان فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان ، خبر فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2023 ، بالفرح الشديد .

ووثق مقطع الفيديو ، فرحة سمو الأمير والوفد السعودي أثناء حسم المكتب العالمي للمعارض المنافسة لصالح مدينة الرياض .

وكانت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض بباريس ، أعلنت عن فوز المملكة بتنظيم إكسبو 2030 ، المعرض الأكبر على مستوى العالم، عقب منافسة مع إيطاليا وكوريا الجنوبية .