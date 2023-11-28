شكرا لمتابعة خبر عن رسميًّا .. المملكة تفوز بتنظيم معرض إكسبو 2030 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فازت الرياض اليوم الثلاثاء، رسميا بتنظيم معرض إكسبو 2030، وهو حدث يقام كل 5 سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

وكانت المملكة تنافست مع نظيرتها الإيطالية روما ومدينة بوسان الواقعة جنوب شرق كوريا الجنوبية ليختار المكتب العالمي للمعارض الرياض الفائزة، عبر الاقتراع الإلكتروني للدول الأعضاء الـ 180 وفق مبدأ صوت واحد لكل بلد.

يذكر أن دبي نظمت معرض اكسبو 2020، الذي حضره 23 مليون زائر، في حين ستنظم مدينة أوساكا اليابانية نسخة 2025.