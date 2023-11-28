انت الان تتابع بعد "17" يومًا من حصارهم داخله.. الهند تنقذ "41" عاملًا علقوا في نفق منهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 4:46 مساءً

تمكّنت فرق الإنقاذ الهندية، اليوم "الثلاثاء"، من إخراج "41" رجلًا عالقين في نفق منهار بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من وضع أنبوب، وذلك عقب عملية ماراثونية بدأت قبل "17" يومًا. وأعرب وزير النقل "نيتين غادكاري" في بيان، عن شعوره بارتياح كبير وفرح لنجاح عملية إنقاذ العمال الـ"41" الذين كانوا محاصرين في نفق سيلكيارا المنهار". وقال: "كان جهدًا منسّقًا بشكل جيد من عدة وكالات في واحدة من أهم عمليات الإنقاذ في السنوات الأخيرة"؛ وفقًا لـ"رويترز". وتوجهت سيارات الإسعاف إلى فوهة مدخل النفق استعدادًا لإخراج الرجال المحاصرين منذ انهيار جزء من نفق قيد الإنشاء في ولاية أوتاراخند بجبال الهملايا. وبدا عناصر الإنقاذ في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مبتسمين ورافعين علامات النصر مع انتهاء الحفر في الأرض وفي أطنان الأنقاض والخرسانة، التي كانت تحول دون خروج العمال.

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