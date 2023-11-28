تراند اليوم : رسميا: الرياض تفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

صحيفة الخليج 365: فازت السعودية اليوم بتصويت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.

وستتم استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر 2030 و31 مارس 2031.

وسيقام المعرض على مساحة أكثر من 6 ملايين متر مربع بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي - الجاري تطويره حالياً - ما يسّهل على الزوّار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة قطار الرياض التي تغطي كافة أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، وتتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.