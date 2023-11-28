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تراند اليوم : أول تعليق من وزير الخارجية على إعلان فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض

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صحيفة الخليج 365: علق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على إعلان فوز اليوم بتصويت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.

وقال وزير الخارجية: " ولي العهد قال لنا شاركوا مع الشركاء واستمعوا إليهم وافهموا توقعاتهم لتنظيم إكسبو وبناءً على ذلك بدأنا العمل بطريقة فعالة حتى وصلنا لكسب ثقتهم وكسبنا تنظيم المعرض".

وأضاف: "سننظم نسخة تاريخية لإكسبو 2030"، مشيرا إلى أن الفوز بثلثي الأصوات في الجولة الأولى دليل على مكانة المملكة وثقة المجتمع الدولي في المملكة. واختتم قائلا: "سنقدم إكسبو يغير المعادلة فيما يتعلق بالمعرض الدولي".
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