تراند اليوم : أول تعليق من وزير الخارجية على إعلان فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض

صحيفة الخليج 365: علق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على إعلان فوز السعودية اليوم بتصويت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.

وقال وزير الخارجية: " ولي العهد قال لنا شاركوا مع الشركاء واستمعوا إليهم وافهموا توقعاتهم لتنظيم إكسبو وبناءً على ذلك بدأنا العمل بطريقة فعالة حتى وصلنا لكسب ثقتهم وكسبنا تنظيم المعرض".

وأضاف: "سننظم نسخة تاريخية لإكسبو 2030"، مشيرا إلى أن الفوز بثلثي الأصوات في الجولة الأولى دليل على مكانة المملكة وثقة المجتمع الدولي في المملكة. واختتم قائلا: "سنقدم إكسبو يغير المعادلة فيما يتعلق بالمعرض الدولي".