شكرا لقرائتكم خبر عن جهود أمنية مكثفة.. إحباط ترويج وتهريب المخدرات في عدة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي نفس السياق، قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

محافظة الدرب

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية السودانية في محافظة الدرب بمنطقة جازان لترويجهما (26.7) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

خطة أمنية وميدانية

وفي منطقة نجران، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام، وسط خطة أمنية وميدانية محاولة تهريب (27) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقبضت على مهربيها وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومستقبليها وهما مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.

ترويج المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويمكن الإبلاغ من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مخالفة نظام البيئة

من ناحية أخرى، ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الجوف، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.