شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ خادم الحرمين بمناسبة فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التهنئة لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، عن فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

إكسبو 2030 الرياض

عمّت الفرحة بين وفد المملكة في حفل الإعلان عن الاستضافة، إذ أبدى الأعضاء سعادة كبيرة بعد إعلان فوز المملكة.

وقدمت السعودية في 29 أكتوبر 2021، طلبها استضافة المعرض، في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.