شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض اختيار العالم.. شاهد احتفالات العاصمة بفوزها بتنظيم إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفل أهالي الرياض، بفوز العاصمة بتنظيم معرض إكسبو 2030.

حسب قناة الإخبارية، عمت الفرحة أرجاء العاصمة، بعد الإعلان رسميا عن اختيار الرياضة لتنظيم الحدث العالمي الأهم.

إكسبو 2030 في الرياض

أعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، عن فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وقدمت السعودية في 29 اكتوبر 2021، طلبها استضافة المعرض وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.