شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تنظيم "إكسبو 2030" يعكس ثقة المجتمع الدولي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، إن الفوز بتنظيم معرض إكسبو 2030، دلالة على مكانة المملكة العربية السعودية وثقة المجتمع الدولي فيها، ضمن رؤية 2030.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030: "واثق أننا سنقدم ليس فقط إكسبو مميز، لكن إكسبو يغير المعادلة فيما يتعلق بالمعرض الدولي، وملتزمون بتحقيق ذلك".

ووجه وزير الخارجية الشكر لكل الدول التي دعمت المملكة لاستضافة المعرض.

الرياض تستضيف إكسبو 2030

وأعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، عن فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وعمّت الفرحة بين وفد المملكة في حفل الإعلان عن الاستضافة، إذ أبدى الأعضاء سعادة كبيرة بعد إعلان فوز المملكة.