شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مواقع.. الهيئة الملكية للرياض تحتفل باستضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تنظيم احتفالات بمناسبة فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 في 3 مواقع رئيسية في العاصمة، مساء اليوم الثلاثاء.

أعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، عن فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

إكسبو 2030 في الرياض

قدمت السعودية في 29 اكتوبر 2021، طلبها استضافة المعرض وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.