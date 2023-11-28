شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتلقى التهاني بمناسبة فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والشعب السعودي كافة، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن ثقة العالم واختيارهم لمدينة الرياض لتكون وجهة إكسبو 2030 تأتي تتويجاً لتوجيهات ودعم وتمكين سمو ولي العهد -حفظه الله- لملف الترشيح، ولمسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها بلادنا الغالية، في ظل رؤية وطنية ملهمة بقيادة عظيمة وشعب طموح.

مكانة دولية راسخة

وأضاف وزير الثقافة: "إن المملكة العربية السعودية تحظى بإرث ثقافي عريق، ومكانة دولية راسخة، وستقدم من خلال معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض نسخة تاريخية وفريدة لكل العالم".

وأشار إلى أنه في عام 2030، سيحتفي السعوديون أيضاً بإنجازات ملهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وسيتعرف العالم على أحد أكبر قصص التحول الوطني في القرن الـ 21.

وأكد أن معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض سيمثل نافذة عالمية هامة لمشاركة ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم ثقافتنا الأصيلة وتنوعها المذهل في قطاعات التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، والكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، الأدب والمكتبات، الفنون البصرية والموسيقى.

تهنئة وزير السياحة

كما رفع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: "أتوجه بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي جعل فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 حقيقة ملموسة، وهذا الإنجاز يعكس التوجيهات والدعم الذي قدمته القيادة -رعاها الله- للقطاعات الحيوية كافة لتكون جاهزة لاستقبال وتنظيم فعاليات عالمية من هذا الحجم".

وأشار إلى أن استضافة هذا المعرض تتماشى مع سياسة المملكة ونهجها الراسخ بأهمية مد جسور التعاون والتواصل الدولي نحو عالم أكثر شمولية واستدامة، والتكاتف لوضع حلول لمواجهة التحديات العالمية".

ثقة المجتمع الدولي

وأضاف الخطيب: "أن استضافة الرياض لهذا الحدث الفريد جاءت عن استحقاق، نظراً لما تملكه العاصمة من مقومات على مختلف الأصعدة، وتؤكد على ثقة المجتمع الدولي في الإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها المملكة، وستمثل هذه الاستضافة بداية حقبة جديدة من التقدم والازدهار، نحن مستعدون للترحيب بالعالم وتقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث، لنلهم الجميع بما نقدمه للمساهمة في صناعة غدٍ أفضل للجميع".

وأكد أن استضافة معرض إكسبو 2030 فرصة لا مثيل لها؛ ليرى العالم حجم الإبداع والتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، والتعرف على الجوانب الرائعة والمتنوعة لثقافتنا وتاريخنا الغني، بالإضافة إلى استكشاف جمال الوجهات السياحية المتنوعة في المملكة.

وأكد الخطيب أن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع سياحي مستدام يجعل من المملكة، والرياض على وجه الخصوص، من أهم الوجهات السياحية في العالم، لافتًا الانتباه إلى أن هذا الحدث المهم سيسهم في تعزيز مكانة الرياض كوجهة سياحية عالمية، وسيرسخ مكانة المملكة كمضيف للأحداث العالمية البارزة.

أمير منطقة الجوف

من جانبه، رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وقال: "يطيب لي أن أرفع أسمى التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، بمناسبة الفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وأن هذا الفوز هو تتويج لسلسلة النجاحات والإنجازات الكبيرة التي تحققها دولتنا بشكل متواصل، ما جعلها تحتل مواقع الصدارة في المجالات كافة انطلاقاً من مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030".

ونوّه بأن هذا النجاح والفوز لم يأت إلا بعد جهد كبير يقف خلفه عرّاب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجميع يفخر ويعتز بما بذله سمو ولي العهد -حفظه الله -, من جهود كبيرة ساهمت في تحقيق هذا الفوز على كافة المرشحين.

وأضاف "إننا نثق بأن المملكة قادرة- بعون الله- على إبهار العالم من خلال استضافة هذا الحدث العالمي، وقدرتها على تنظيمه تنظيماُ يليق بما وصلت له من تطور وتقدم يؤهلها لإقامة واستضافة أكبر الفعاليات على مستوى العالم".

أمير منطقة القصيم

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وقال: "إن هذا الفوز تأكيد على الأهمية الكبيرة للمملكة وتتويجا لمسيرة الإنجازات والنجاحات التي تتحقق لوطننا الغالي على جميع الأصعدة، وهو ما جعلها تتصدر العالم في المجالات كافة.

وأضاف: منذ تقدم المملكة على استضافه إكسبو 2030 كنا على ثقة كبيرة بتحقيق هذا الفوز كون المملكة جديرة به وتمتلك المقومات العالية والنجاح لتنظيم هذا الحدث العالمي الذي سيكون إضافة مميزة ورائدة وبصمة جديدة ومميزة على معارض إكسبو الدولية.

أمير منطقة الحدود الشمالية

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة إلى القيادة - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030".

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن المملكة بلغت مكانةً بارزةً على الصعيدين الإقليمي والدولي بما حباها الله -عز وجل- من قيادة حكيمة وقوة اقتصادية وسياسية وروحية.

وأشار إلى أن فوز ملف استضافة مدينة الرياض لمعرض "إكسبو الدولي 2030"، حدث ضخم يدل على تعاظم دور المملكة في كل الميادين وامتلاكها قرارًا مستقلًا وقدرات شاملة ومؤسسات قوية ورؤية محددة للمستقبل، و مبادئ سامية وراسخة تجذّرت في بلادنا، تُجسدُها اليوم رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة طريق لتحقيق غدٍ أفضل، والتعامل بفاعلية مع التحديات والآفاق الجديدة.

وقال: نستعيد وباعتزاز بالغ مع كل منجز يتحقق كلمات سمو ولي العهد قائد الرؤية وقائد التحول، عندما قال مع إطلاق رؤية المملكة 2030 "نحن لا نتحدث عن حلم بل عن واقع سوف يتحقق".