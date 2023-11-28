تنفيذ حكم القتل قصاصاً بقاتل في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، وذلك بعد إدانته بقتل شخص آخر بسبب خلاف بينهما.

وأوضحت الوزارة أن الجاني هو عبدالله بن عبدالمحسن بن سلوم الحراجين الدوسري، سعودي الجنسية، حيث قام بقتل ناصر بن عامر بن طريف الدوسري، سعودي الجنسية، بضربه على رأسه بعصا ثم دهسه بمركبته، مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتنفيذاً لأمر الله عز وجل، تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن عبدالمحسن بن سلوم الحراجين الدوسري، يوم الثلاثاء 14 / 5 / 1445هـ الموافق 28 / 11 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية أن حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.