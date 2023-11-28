شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون ينزلون الشوارع احتفالا باستضافة إكسبو 2030 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نزل مواطني المملكة إلى الشوارع احتفالا بفوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

ووثق مقطع فيديو احتفالات الكثير من المواطنين عقب إعلان فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030، والذي يعتبر حدث تاريخي عظيم.

وفازت الرياض اليوم رسميا بتنظيم معرض إكسبو 2030، وهو حدث يقام كل 5 سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

وكانت المملكة تنافست مع نظيرتها الإيطالية روما ومدينة بوسان الواقعة جنوب شرق كوريا الجنوبية ليختار المكتب العالمي للمعارض الرياض الفائزة، عبر الاقتراع الإلكتروني للدول الأعضاء الـ 180 وفق مبدأ صوت واحد لكل بلد.