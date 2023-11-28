شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح موعد نهاية موسم الوسم..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، على اقتراب موعد نهاية موسم الوسم خلال الأيام المقبلة.

وقال الزعاق : “لدينا وسمين ، وسم حسابي وتكون مدته 52 يومًا ، حيث يبدأ في 20 أكتوبر وينتهي في 2 ديسمبر ، والوسم الواقعي تكون مدته 92 يومًا” .

وتابع : ” الـ 20 يوم الأخيرة من موسم الوسم والـ 20 يوم الأولى من موسم المربعانية تكون خيرًا حيث تنبت الأرض بسبب تأثير موسم الموسم” .

ولفت إلى أن هذه السنة تكون ربيعية على كثير من مناطق المملكة ، لأنها أصابها أول مطر الوسم والمسمى باسم «الثروي» ، لأنه يثري بإنبات الأرض .