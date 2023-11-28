شكرا لمتابعة خبر عن عزف النشيد الوطني للمملكة في باريس..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت واحة الإعلام بباريس ، مساء اليوم ، عزف النشيد الوطني بعد فوز المملكة بتنظيم معرض إكسبو 2030 .

وأظهر مقطع فيديو ، تواجد الوفد السعودي وعدد كبير من وسائل الإعلام العالمية لتغطية حدث فوز المملكة بتنظيم المعرض ، ليبدأ عزف النشيد الوطني ورفع علم المملكة من داخل واحة الإعلام .

وكانت المملكة تنافست مع كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية ، ليحسم المكتب العالمي للمعارض ، فوز مدينة الرياض بتنظيم المعرض ، وذلك عبر الاقتراع الإلكتروني للدول الأعضاء.