شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية : سننظم نسخة تاريخية لإكسبو 2030.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الأمير فيصل بن فرحان ‏وزير الخارجية اليوم الثلاثاء بأن فوز الرياض بإكسبو 2030 دلالة على مكانة المملكة الدولية.

وأوضح وزير الخارجية في حديثه أن ولي العهد قاد ملف الرياض إكسبو 2030 شخصيًا وأثمر ذلك عن الفوز بثلثي الأصوات.

وأضاف وزير الخارجية قائلا: “ولي العهد قال لنا شاركوا مع الشركاء واستمعوا إليهم وافهموا توقعاتهم لتنظيم إكسبو وبناءً على ذلك بدأنا العمل بطريقة فعالة حتى وصلنا لكسب ثقتهم وكسبنا تنظيم المعرض، وسوف ننظم نسخة تاريخية لإكسبو 2030.

والجدير بالذكر تنافست المملكة مع نظيرتها الإيطالية روما ومدينة بوسان الواقعة جنوب شرق كوريا الجنوبية ليختار المكتب العالمي للمعارض الرياض الفائزة، عبر الاقتراع الإلكتروني للدول الأعضاء الـ 180 وفق مبدأ صوت واحد لكل بلد.