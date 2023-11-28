انت الان تتابع دوري أبطال آسيا: الفيحاء يتخطى عقبة أهال ويحصد النقاط الثلاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 6:12 مساءً

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ، الفوز على منافسه أهال التركماني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض . وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الفيحاء بثلاثة أهداف لهدف . أهداف المباراة سجلها نواكايمي في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل للفريق التركماني اللاعب تاجاييف في الدقيقة 36 ثم يضيف اللاعب سكالا الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 45+4 . وفي شوط المباراة الثاني يضيف اللاعب سلطان مندش هدف الفيحاء الثالث في الدقيقة 74 . بتلك النتيجة يرفع الفيحاء رصيده عند النقطة رقم 6 في حين توقف رصيد أهال عند النقطة رقم 4 .

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