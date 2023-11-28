انت الان تتابع "نهدف إلى استضافة إكسبو .. وتقديم نسخة استثنائية".. وعد أطلقه ولي العهد فتحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 نوفمبر 2023, 6:34 مساءً

قال: "نهدف إلى استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة تُسهم في استشراف المستقبل..".. هكذا أطلق ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وعده الذي حققه اليوم. كان سقف الطموح والحلم فوق كل التوقعات، لكن اتفق الجميع على تحقق الحلم لأن الذي وعد هو القائد الملهم، الذي راهن على أبناء المملكة وكسب الرهان. القائد الذي يمتلك نظرة تفاؤلية نحو المستقبل أثبتتها رؤية المملكة 2030، القائد القادر على لفت الانتباه إلى طموحاته العظيمة، لإعادة التعريف بالمملكة العربية السعودية. القائد الذي سيرفع بطموحه المملكة من مجموعة العشرين إلى دول مجموعة السبع الأكثر تميزًا والتي تمثل أكبر الاقتصادات. طموح وشغف ومنافسة لكل الجبهات، أكده في تصريحه لوكالة "بلومبرج"، في الخامس من أكتوبر 2018، ، قال: "سقف طموحنا مرتفع".

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