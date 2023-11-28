تراند اليوم : أول تعليق من رئيس الإمارات على إعلان فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

صحيفة الخليج 365: هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة فوز الرياض بتنظيم معرض "إكسبو 2030".

وقال خلال تغريدة عبر منصة "إكس": نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض".

وأضاف: "التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار".