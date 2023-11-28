دورة لتعزيز حماية حقوق المحتجزين وفقا للقانون الدولي

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وتناولت الدورة التي عقدت بتوجيه ومتابعة من قائد قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، ولاية وأنشطة الحماية للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتزامات القوات المسلحة تجاه الأشخاص المحرومين من حريتهم الذين تحت سلطتهم، وإلى التوقيف والشواغل الإنسانية، إضافة إلى الرعاية الصحية في الاحتجاز ودراسة لحالات الاحتجاز.
وأكد مدير العمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الحبابي، حرص قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على تعزيز مفهوم القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق المحتجزين، مشيرا إلى أهمية هذه الدورة بوصفها جزءا من البرامج التدريبية التي تعقد في مجال القانون الدولي الإنساني ومفهوم الاحتجاز وفق القانون الدولي.
وثمن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منوها للعلاقة المتنامية مع اللجنة في المجال الإنساني والتعريف والتوعية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
من جهته أكد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة محمد شيخ علي، أن اللجنة الدولية تقدر الجهود التي تبذلها قيادة القوات المشتركة لنشر المعرفة في القانون الدولي ومجالاته المتنوعة، وتتطلع لمواصلة التعاون في هذا الشأن مع وحدة حماية الطفل في قوات التحالف العربي والأطراف الفاعلة في المملكة.
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