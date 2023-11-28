شكرا لقرائتكم خبر الربيعة: التوسع في الشراكات لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الاتصالية لتوعية ضيوف الرحمن التي نظمتها وزارة الحج والعمرة، بحضور شركاء منظومة الحج والعمرة، وشركاء برنامج خدمة ضيوف الرحمن، في إطار جهودها تعزيز التوعية لضيوف الرحمن، وتبادل المعرفة والخبرات، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أهمية نشر الوعي في توجيه الحجاج والمعتمرين بشأن الإجراءات اللازمة والمخاطر المحتملة المتعلقة بالحج، مؤكدا الاهتمام بدعم وبناء المبادرات التي تسهم في رفع وعي ضيوف الرحمن، من أجل تحسين تجربة الحاج والمعتمر، ودعا إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون الفعال لتعزيز المبادرات التوعوية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والجودة في خدمة ضيوف الرحمن.
ولفت إلى أن تزايد أعداد ضيوف الرحمن بفضل التسهيلات التي قدمتها المملكة، تضاعف من حجم التحدي والحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي، ليكون متنوعا في الطرق والوسائل والمحتوى.
وشدد على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر وتوفير بيئة ملائمة ومريحة تسهم في أداء المناسك بيسر وسهولة.
أهداف الورشة:
- إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
- تفعيل الشراكات التوعوية وتبادل الخبرات.
- بناء رسالة توعوية شاملة.
- تعزيز الوصول لمنظومة الحج والعمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة: التوسع في الشراكات لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.