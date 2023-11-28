شكرا لقرائتكم خبر الربيعة: التوسع في الشراكات لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أهمية التوسع في الشراكات التوعوية من أجل تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين وتحقيق راحتهم وسلامتهم، مشيرا إلى أن التوعية تلعب دورا حاسما في تجويد الخدمات وتحسين الإجراءات ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الاتصالية لتوعية ضيوف الرحمن التي نظمتها وزارة الحج والعمرة، بحضور شركاء منظومة الحج والعمرة، وشركاء برنامج خدمة ضيوف الرحمن، في إطار جهودها تعزيز التوعية لضيوف الرحمن، وتبادل المعرفة والخبرات، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أهمية نشر الوعي في توجيه الحجاج والمعتمرين بشأن الإجراءات اللازمة والمخاطر المحتملة المتعلقة بالحج، مؤكدا الاهتمام بدعم وبناء المبادرات التي تسهم في رفع وعي ضيوف الرحمن، من أجل تحسين تجربة الحاج والمعتمر، ودعا إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون الفعال لتعزيز المبادرات التوعوية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والجودة في خدمة ضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن تزايد أعداد ضيوف الرحمن بفضل التسهيلات التي قدمتها المملكة، تضاعف من حجم التحدي والحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي، ليكون متنوعا في الطرق والوسائل والمحتوى.

وشدد على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر وتوفير بيئة ملائمة ومريحة تسهم في أداء المناسك بيسر وسهولة.

أهداف الورشة: