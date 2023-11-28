المفتي يحث المقتدرين على التبرع للمحتاجين شتاء

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وأشار إلى أن عموم هذه الآيات والأحاديث دالة على حث الإسلام على الإنفاق والصدقة، وأن ما ينفقه الإنسان عائد عليه أضعافا مضاعفة في الدنيا والآخرة، وأن ما عند الله خير وأبقى مما يدخره الإنسان لنفسه.
وقال سماحته: «لعلكم تعلمون ـ رحمكم الله ـ أن هذه الدولة المباركة فتحت أمام الموسرين وأهل الخير وجوها كثيرة للتبرع والإنفاق وفعل الخير عبر المنصات المعتمدة، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنصة إحسان الخيرية، ومنصة ساهم، التي تضبط العمل الخيري وتصرفه في وجوه الخير ومصارفه المعتبرة».
وحث سماحته المواطنين والمقيمين من القادرين على العطاء، على المبادرة إلى التبرع كل حسب استطاعته وقدرته، مستشهداً بقول الله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)»، سائلا الله لهم القبول والبركة والخلف عليهم بخير.
ودعا مفتي عام المملكة، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء، لدعمهما كل عمل يخدم المواطنين والمسلمين في الداخل أو الخارج، ولفتح باب المساهمة في العمل الخيري، مهيبا بالجميع إلى المسارعة بتقديم العون والمساعدة لإخوانهم المحتاجين.
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