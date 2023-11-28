ولي العهد لرئيس أوكرانيا: ندعم جهود حل الأزمة سياسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الأول. وأكد ولي العهد خلال الاتصال حرص المملكة ودعمها جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسيا. فيما نوه الرئيس الأوكراني بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، هنأ ولي العهد، رئيسَ وزراء نيوزيلندا كريستوفر لاكسن، بمناسبة تشكيل الحكومة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية. وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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