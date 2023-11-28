انتخاب المملكة رئيسا للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك

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وثمنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، انتخاب المملكة للمرة الثالثة على التوالي لرئاسة الهيئة، مؤكدة أن الثقة التي حظيت بها من الدول الأعضاء في الهيئة، تأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها في المحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير قطاع الثروة السمكية، وذلك ضمن أهداف استراتيجية أطلقتها ضمن رؤية 2030؛ للتنمية المستدامة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضحت الوزارة، أن الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك تهدف إلى تشجيع تنمية الموارد البحرية الحية، وصونها وإدارتها بصورة حكيمة، واستخدامها أفضل استخدام، إلى جانب تنمية قطاع تربية الأحياء المائية في منطقة عمل الهيئة، وصون الموارد البحرية الحية وإدارتها، والمراجعة الدائمة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية لصناعة صيد السمك، والتوصية بأية تدابير تهدف الى تنمية هذه الصناعة، وتشجيع الأنشطة والبحوث العلمية في هذا المجال.
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