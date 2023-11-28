منتدى اجتماعي يناقش تلاحم وحماية وتمكين الأسرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم في محافظة الغاط فعاليات الدورة الـ16 لـ«منتدى منيرة الملحم» لخدمة المجتمع، التي ينظمها مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بعنوان «أسرة آمنة تلاحم وحماية وتمكين». وأكدت مساعدة المدير العام للمركز مشاعل السديري، أهمية انعقاد المنتدى على مستوى الأسرة والمجتمع بالنظر إلى كونها الركيزة الأولى في استقرار المجتمع وكينونته. وبينت أن الحفاظ على تلاحم الأسرة وحمايتها وتمكينها يعد منشأ التوازن الذي تنشده الدول لكيان مجتمعاتها، في ظل عمل الدول على توفير حملات التوعية والتثقيف فيما يتعلق بالموضوعات الأسرية، والتأكيد على مجموعة القيم العليا، وسعيها المستمر لربط الأسرة بالواقع والحياة الاجتماعية، بهدف ضمان إحاطة أفرادها بكل ما يهدد كيان وحدة الأسرة وتلاحمها، وإيضاح الأخطار التي ينبغي تجنبها، للإسهام في بناء المجتمع وتقدمه.

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