تناول المضادات الحيوية دون حاجة يسبب القلق والاكتئاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض من تناول المضاد الحيوي في حالة العدوى الفيروسية، أو دون داع طبي، مؤكدا أن تناوله قد يتسبب في حدوث آثار نفسية ضارة على المريض، أهمها القلق والاكتئاب.

وأوضح استشاري الطب النفسي ومساعد المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض للخدمات العلاجية بالنيابة الدكتور عبدالإله العصيمي، أنه عند استخدام المضادات الحيوية دون داع طبي أو في حال كانت الإصابة عبارة عن عدوى فيروسية، فإنه لن يعالج العدوى، ولن يمنع من انتقال الإصابة للآخرين، كما أنه لن يساعد على الشعور بالتحسن.

وشدد العصيمي على أن تناول المضادات في هذه الحالة، قد يتسبب بحدوث آثار جانبية ضارة على الصحة الجسدية أو النفسية، منها آثار عصبية ونفسية نادرة قد تحدث، أهمها القلق والاكتئاب، كما يعزز مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية أيضا، مشيرا إلى أنه عندما يتناول الشخص مضادا حيويا للعدوى الفيروسية، فإن المضاد الحيوي قد يهاجم البكتيريا النافعة الموجودة في الجسم، ويخلق فرصة للبكتيريا الضارة لتحل محل البكتيريا النافعة، التي لها تأثيرات مهمة في الصحة الجسدية والنفسية.

آثار تناول المضادات دون داع