تناول المضادات الحيوية دون حاجة يسبب القلق والاكتئاب

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وأوضح استشاري الطب النفسي ومساعد المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض للخدمات العلاجية بالنيابة الدكتور عبدالإله العصيمي، أنه عند استخدام المضادات الحيوية دون داع طبي أو في حال كانت الإصابة عبارة عن عدوى فيروسية، فإنه لن يعالج العدوى، ولن يمنع من انتقال الإصابة للآخرين، كما أنه لن يساعد على الشعور بالتحسن.
وشدد العصيمي على أن تناول المضادات في هذه الحالة، قد يتسبب بحدوث آثار جانبية ضارة على الصحة الجسدية أو النفسية، منها آثار عصبية ونفسية نادرة قد تحدث، أهمها القلق والاكتئاب، كما يعزز مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية أيضا، مشيرا إلى أنه عندما يتناول الشخص مضادا حيويا للعدوى الفيروسية، فإن المضاد الحيوي قد يهاجم البكتيريا النافعة الموجودة في الجسم، ويخلق فرصة للبكتيريا الضارة لتحل محل البكتيريا النافعة، التي لها تأثيرات مهمة في الصحة الجسدية والنفسية.
آثار تناول المضادات دون داع
- المضادات الحيوية لن تعالج العدوى.
- لن تمنع من انتقال الإصابة للآخرين.
- لن تساعد على الشعور بالتحسن.
- آثار عصبية ونفسية نادرة قد تحدث: أهمها القلق والاكتئاب.
- تعزز مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية أيضا.
- تهاجم البكتيريا النافعة الموجودة في الجسم.
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