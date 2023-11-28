شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان: سنقدم إكسبو مميزًا سيغير معادلة المعرض الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن فوز الرياض بإكسبو 2030 دلالة على مكانة المملكة الدولية.

وتابع وزير الخارجية: واثقون من تقديم إكسبو مميز سيغير معادلة المعرض الدولية، والرياض فازت باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى.

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وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتًا، مقابل 29 صوتًا فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتًا فقط لإيطاليا.

119 صوتًا للرياض مقابل 29 لكوريا

ونجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.

ويعكس فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 النجاحات والإنجازات العملاقة في السعودية بفضل مهندس الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.