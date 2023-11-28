شكرا لقرائتكم السفير الأمريكي: تهانينا للرياض على فوزها باستضافة إكسبو 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هنأ السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني المملكة على فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وقال السفير، في فيديو له عبر منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء: “تهانينا للعاصمة السعودية الرياض على فوزها باستضافة إكسبو 2030”.

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119 صوتًا للرياض مقابل 29 لكوريا

وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتًا، مقابل 29 صوتًا فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتًا فقط لإيطاليا.

ونجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.