شكرا لقرائتكم ولي العهد يستقبل رئيس البرازيل ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، فخامة الرئيس لويز إيناسيولولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس البرازيلي جلسة مباحثات رسمية رحب سموه في بدايتها بفخامته في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر فخامته عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

مباحثات رسمية

وقد جرى خلال جلسة المباحثات الرسمية استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية، والتنسيق المشترك لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات الرسمية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل فيصل بن إبراهيم غلام.

فيما حضر من الجانب البرازيلي، رئيس المجلس الوطني السيد رودريجو أوتافيو سواريس باتشيكو، ومعالي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السيد روي كوستا، ومعالي وزير المالية السيد فرناندو حداد، ومعالي وزير الموانئ والمطارات السيد سيلفيوكوستا فيلهو، ومعالي وزير الزراعة السيد كارلوس فافارو، ومعالي وزير المناجم والطاقة السيد الكسندر سيلفيرا، ومعالي كبير مستشاري الرئيس السيد سيلسو لويز نونيز أموريم، ورئيس البنك الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (BNDES) السيد الويسيو ميركادالنتي، وسفير البرازيل لدى المملكة السيد سيرجيو باث، ووكيل الوزارة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط السيد كارلوس دوارتي، والرئيس التنفيذي لشركة (Petrobras) السيد جين بول بريتس، والرئيس التنفيذي رئيس الوكالة البرازيلية لتنمية الصادرات والاستثمار – APEX السيد جورجي ناي فيانا ماسيدو نيفيس، ورئيس المراسم في رئاسة الجمهورية السيد فرناندو لويس ليموس إجريجا، ونائب كبير المستشارين الخاصين للرئيس السيد أودو أراجو فاليرو.

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بعد ذلك شهد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية مراسمِ توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ومن الجانب البرازيلي معالي وزير المناجم والطاقة السيد الكسندر سيلفيرا.